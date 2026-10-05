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Расчленённые тела двух женщин обнаружены в грузовике в Нижнем Новгороде: разбираются обстоятельства трагедии

В Нижнем Новгороде возле Борского моста автоинспекторы обнаружили страшную находку: в грузовике «Газель» были найдены расчленённые тела двух женщин.

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