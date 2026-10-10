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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорхе Масвидаль: «Я бы снова поставил на Топурию в бою с Гейджи»

Хорхе Масвидаль считает, что Илия Топурия победит Джастина Гейджи в реванше. «Думаю, в реванше с Гейджи я снова поставлю на Илию.

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