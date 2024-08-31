График выплаты пенсий в сентябре 2024 года: важные изменения и индексация Ольга ВайленкоСентябрь 2024 года ознаменуется рядом важных изменений в выплате пенсий, которые касаются как графика, так и индексации.
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