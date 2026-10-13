ВСУ минируют кровати в жилых домах Запорожской области

Русские саперы обнаружили ловушку в Никольском. Российские военнослужащие продолжают фиксировать случаи использования украинскими боевиками запрещенных методов ведения войны, в частности, минирования объектов гражданской инфраструктуры.
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