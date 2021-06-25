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Почему у женщин не принято ходить топлес

Почему у женщин не принято ходить топлес

На протяжении всей истории человечества, отношение к одежде менялось. В древности одежда была предметом роскоши.

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Элина Морозова
Я не против смелых купальников на красивом подтянутом теле. А для любителей рассекать голышом есть нудистские пляжи с определенными правилами. И мне не нравятся толстые дряблые дядьки загорающие топлесс)))))
Олег Дятчин
Думаю то же самое можно сказать и о тетках. )))
Лариса Кондакова
Да, тут нет различия по половому признаку, исключительно по степени эстетичности либо неэстетичности данного зрелища. Красивое стройное тело, не важно, мужское или женское, не грех и показать. Обрюзгшее рыхлое тело лучше прикрыть совсем, еще и тканью задрапировать, чтобы контуры особо не выделялись.
Элина Морозова
Так я обо всех и говорю)))
Леонид Василенко
Молодящиеся тётки с сиськами до пупа. Это пипец.
Элина Морозова
А дядьки с сиськами до пупа?)))))
Лариса Кондакова
Ладно с сиськами, еще хуже с животом до колен.
Элина Морозова
Ну это я молчу. Зрелище не для слабонервных... Ножки худенькие, бедра стройненькие , а сверху тройной парашют)))
ирина Северова северова (гуляева)
Ха ! Стопудов. Круто срезала !
ГусЕна
А мне пофиг, если честно.
ГусЕна
Смешно. Вам ли рассуждать!
Сергей
Даа, Вы правы, пузо до колен, это капец.
Владимир Плотников
Прежде всего нужно говорить о внутренней дисциплине или её отсутствии. К примеру, дядьки в шортах до колен смотрятся препаршиво. Однако, есть оправдание у них, так удобно. Вот и вся современная мораль. Одним словом, культ тела.
Владимир Самойленко
а хто сказал шо не принято? или афффтор тока про европу с мерикой? в Африке ходють и не тока топлесс. а и даунлесс. про нас молчу, бо у нас в основном холодно. топлесс много не походишь. а так просто шоб сиськи не болтались при беге. мужики другое придерживают, шоб не болталось.
Денис Л
У мужиков тоже большие сиськи бывают, но они не стесняются, а бабы даже красивые скрывают. Африканкам даже на некрасивые пофиг.)))
Владимир Самойленко
я ж сказал шоб не болтались при беге. а красивые они или не очень, не важно. мужиковые сиськи не болтаются. им пивной живот не даёт.
ирина Северова северова (гуляева)
Мужиковские сиськи не болтаются ?????
Владимир Самойленко
ну дык я ж написал шо им пивной живот мешает. а пивной живот то на картинке и не обозначен. тем более шо это статичная фотка. и на ней не видно болтаются сиськи при беге или нет.
ГусЕна
Неуж то силикон?:)))
ирина Северова северова (гуляева)
силикон силикон ...силиконище !
Андрей Балашов
Не по факту фотка... Вон там чьи-то ручонки шаловливые...
Сергей
Ну и завистливая вы, уже и сиськам мужиковским позавидовала. И чем вас не устраивают свои, бабьи ?
ирина Северова северова (гуляева)
Ну почему же , мне мои сиськи очень даже нравятся. А вот, вы МУЖСКИМИ СИСЬКАМИ заинтересовались! Может вы что-то недоговариваете ? А ? Шалунишка....
Сергей
Шалунишкой будете мужа называть, когда он будет ваши сиськи мять.
ирина Северова северова (гуляева)
Да нет , зачем мужа ? У него другие названия. А вы шалунишка во всех смыслах. Шалун!
Сергей
Не спорьте с Мужчиной.
ирина Северова северова (гуляева)
А где тут Мужчины ???? Ау-у !
Денис Л
Идиотская логика, сиськи символ красоты но их надо закрывать. Так же самих баб хрен пойми, сиськи увеличивают, но не покажут даже там где их и не привлекут за это.)))
Андрей Балашов
Глупая статейка... и ни о чем.
ирина Северова северова (гуляева)
мысли озабоченных
Валерий Федосеев
На этом сайте все статейки голодных, озабоченных баб. Во всём виноват мужской пол. Эля, что с тобой, неужели мужики не обращают на тебя внимание?
Андрей Балашов
Да кому нужна эта пустая болтушка. от нее столько пустозвонства что только последний кретин сможет с ней общаться.
Денис Л
Им простительно, они уже в возрасте.)))
Валерий Федосеев
А, ну, да. А я значится недозревший, семидесятилетний вьюнош?
Денис Л
Я о тебе не говорил.)))
Элина Морозова
Вы же обратили))))))
елена куприянова
Я вас почти обожаю, наконец-то и вы признали, что Дениска л голодная озабоченная баба, оно постоянно ошивается на бабских сайтах и писанина у него абсолютно однозначно бабская, не путайте с женской
Марина Максимова
" Не против" конечно мужики)) Почему надо быть против если некторые женщины , как дуры, выставляются всем на обозрение?)) Удовольствие для глаз. Причем бесплатное))
Андрей Балашов
Иногда удовольствие весьма сомнительное...
Марина Максимова
Но в основном то положительное)) Вон Дениска как возбудился))
Андрей Балашов
Я от той дамы, у которой пузо до колен, тоже возбудился. Чуть не блеванул. Потому и написал ИНОГДА... Как-то ехал в метро и вошли в вагон мама с дочкой и обе с голыми пузами (было одно время такое поветрие), но у дочки с животом все в порядке, а вот у мамаши - все в растяжках. Живот не грудь, но все равно - смотреть было неприятно... Поэтому ИНОГДА...
Анна Эржибова
Потом будут орать что изнасиловали
Андрей Балашов
А вот главную причину автор и не раскрыл. Анатомию надо было в школе изучать, а не читать всякую историческую белиберду... Вместо нормального анализа вопроса - эксурс в историю обществоведения...
Юрий Лебедь
Ну-ну. Вначале культ тела, потом чистота расы...
Сергей Лепехов
Женщина с открытой грудью - практически проститутка (типа того, что доступна для всех). Женщина с прикрытой грудью тем самым демонстрирует, что хочет открыть её только для одного-единственного СВОЕГО мужчины, которому и будет принадлежать - и такие мужиками ценятся гораздо выше, потому как уважение к порядочности ещё никто не отменял. А упомянутым феминисткам изначально было место в дурке...
ирина Северова северова (гуляева)
Кстати в 19 веке дамы в высшем свете оголяли грудь так ,что вырез платья едва прикрывал соски. И ИХ НИКТО НЕ НАСИЛОВАЛ ! Наверно , все-таки мужчины были другими

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