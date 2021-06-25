Почему у женщин не принято ходить топлес

Элина МорозоваПочему у женщин не принято ходить топлес На протяжении всей истории человечества, отношение к одежде менялось. В древности одежда была предметом роскоши.Вернуться к статье469НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваЯ не против смелых купальников на красивом подтянутом теле. А для любителей рассекать голышом есть нудистские пляжи с определенными правилами. И мне не нравятся толстые дряблые дядьки загорающие топлесс)))))Олег ДятчинДумаю то же самое можно сказать и о тетках. )))Лариса КондаковаДа, тут нет различия по половому признаку, исключительно по степени эстетичности либо неэстетичности данного зрелища. Красивое стройное тело, не важно, мужское или женское, не грех и показать. Обрюзгшее рыхлое тело лучше прикрыть совсем, еще и тканью задрапировать, чтобы контуры особо не выделялись.Элина МорозоваТак я обо всех и говорю)))Леонид ВасиленкоМолодящиеся тётки с сиськами до пупа. Это пипец.Элина МорозоваА дядьки с сиськами до пупа?)))))Лариса КондаковаЛадно с сиськами, еще хуже с животом до колен.Элина МорозоваНу это я молчу. Зрелище не для слабонервных... Ножки худенькие, бедра стройненькие , а сверху тройной парашют)))ирина Северова северова (гуляева)Ха ! Стопудов. Круто срезала !ГусЕнаА мне пофиг, если честно.ГусЕнаСмешно. Вам ли рассуждать!СергейДаа, Вы правы, пузо до колен, это капец.Владимир ПлотниковПрежде всего нужно говорить о внутренней дисциплине или её отсутствии. К примеру, дядьки в шортах до колен смотрятся препаршиво. Однако, есть оправдание у них, так удобно. Вот и вся современная мораль. Одним словом, культ тела.Владимир Самойленкоа хто сказал шо не принято? или афффтор тока про европу с мерикой? в Африке ходють и не тока топлесс. а и даунлесс. про нас молчу, бо у нас в основном холодно. топлесс много не походишь. а так просто шоб сиськи не болтались при беге. мужики другое придерживают, шоб не болталось.Денис ЛУ мужиков тоже большие сиськи бывают, но они не стесняются, а бабы даже красивые скрывают. Африканкам даже на некрасивые пофиг.)))Владимир Самойленкоя ж сказал шоб не болтались при беге. а красивые они или не очень, не важно. мужиковые сиськи не болтаются. им пивной живот не даёт.ирина Северова северова (гуляева)Мужиковские сиськи не болтаются ?????Владимир Самойленкону дык я ж написал шо им пивной живот мешает. а пивной живот то на картинке и не обозначен. тем более шо это статичная фотка. и на ней не видно болтаются сиськи при беге или нет.ГусЕнаНеуж то силикон?:)))ирина Северова северова (гуляева)силикон силикон ...силиконище !Андрей БалашовНе по факту фотка... Вон там чьи-то ручонки шаловливые...СергейНу и завистливая вы, уже и сиськам мужиковским позавидовала. И чем вас не устраивают свои, бабьи ?ирина Северова северова (гуляева)Ну почему же , мне мои сиськи очень даже нравятся. А вот, вы МУЖСКИМИ СИСЬКАМИ заинтересовались! Может вы что-то недоговариваете ? А ? Шалунишка....СергейШалунишкой будете мужа называть, когда он будет ваши сиськи мять.ирина Северова северова (гуляева)Да нет , зачем мужа ? У него другие названия. А вы шалунишка во всех смыслах. Шалун!СергейНе спорьте с Мужчиной.ирина Северова северова (гуляева)А где тут Мужчины ???? Ау-у !Денис ЛИдиотская логика, сиськи символ красоты но их надо закрывать. Так же самих баб хрен пойми, сиськи увеличивают, но не покажут даже там где их и не привлекут за это.)))Андрей БалашовГлупая статейка... и ни о чем.ирина Северова северова (гуляева)мысли озабоченныхВалерий ФедосеевНа этом сайте все статейки голодных, озабоченных баб. Во всём виноват мужской пол. Эля, что с тобой, неужели мужики не обращают на тебя внимание?Андрей БалашовДа кому нужна эта пустая болтушка. от нее столько пустозвонства что только последний кретин сможет с ней общаться.Денис ЛИм простительно, они уже в возрасте.)))Валерий ФедосеевА, ну, да. А я значится недозревший, семидесятилетний вьюнош?Денис ЛЯ о тебе не говорил.)))Элина МорозоваВы же обратили))))))елена куприяноваЯ вас почти обожаю, наконец-то и вы признали, что Дениска л голодная озабоченная баба, оно постоянно ошивается на бабских сайтах и писанина у него абсолютно однозначно бабская, не путайте с женскойМарина Максимова" Не против" конечно мужики)) Почему надо быть против если некторые женщины , как дуры, выставляются всем на обозрение?)) Удовольствие для глаз. Причем бесплатное))Андрей БалашовИногда удовольствие весьма сомнительное...Марина МаксимоваНо в основном то положительное)) Вон Дениска как возбудился))Андрей БалашовЯ от той дамы, у которой пузо до колен, тоже возбудился. Чуть не блеванул. Потому и написал ИНОГДА... Как-то ехал в метро и вошли в вагон мама с дочкой и обе с голыми пузами (было одно время такое поветрие), но у дочки с животом все в порядке, а вот у мамаши - все в растяжках. Живот не грудь, но все равно - смотреть было неприятно... Поэтому ИНОГДА...Анна ЭржибоваПотом будут орать что изнасиловалиАндрей БалашовА вот главную причину автор и не раскрыл. Анатомию надо было в школе изучать, а не читать всякую историческую белиберду... Вместо нормального анализа вопроса - эксурс в историю обществоведения...Юрий ЛебедьНу-ну. Вначале культ тела, потом чистота расы...Сергей ЛепеховЖенщина с открытой грудью - практически проститутка (типа того, что доступна для всех). Женщина с прикрытой грудью тем самым демонстрирует, что хочет открыть её только для одного-единственного СВОЕГО мужчины, которому и будет принадлежать - и такие мужиками ценятся гораздо выше, потому как уважение к порядочности ещё никто не отменял. А упомянутым феминисткам изначально было место в дурке...ирина Северова северова (гуляева)Кстати в 19 веке дамы в высшем свете оголяли грудь так ,что вырез платья едва прикрывал соски. И ИХ НИКТО НЕ НАСИЛОВАЛ ! Наверно , все-таки мужчины были другимиКомментировать
Свежие комментарии