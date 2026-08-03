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Прибавка около 11 тысяч рублей после 80 лет: кому удваивают пенсию автоматически, а кто останется без надбавки

Прибавка около 11 тысяч рублей после 80 лет: кому удваивают пенсию автоматически, а кто останется без надбавки

Достижение 80-летнего возраста гарантирует российским пенсионерам солидную финансовую прибавку — в сумме ежемесячный доход может вырасти примерно на 11 000 рублей.

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Комментарии
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Елена Волкова
Осталось всего ничего - дожить до 80-ти лет...
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1 м.