В Киеве раздалась воздушная тревога

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что проживающим на территории столицы державы гражданским лицам оказались слышны звуковые сигналы, которые указывают на введение тревожного режима.
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