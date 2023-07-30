Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

ЕС не признаёт законность нового руководства Нигера, которое пришло к власти путём государственного переворота.
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