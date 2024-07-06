Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что Соединённым Штатам Америки постоянно демонстрировали, что Киев издевается над населением ДНР и ЛНР, но местные издания закрывали глаза на подобные происшествия.