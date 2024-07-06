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Захарова: СМИ США делали вид, что якобы не знали об издевательствах Киева

Захарова: СМИ США делали вид, что якобы не знали об издевательствах Киева

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что Соединённым Штатам Америки постоянно демонстрировали, что Киев издевается над населением ДНР и ЛНР, но местные издания закрывали глаза на подобные происшествия.

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