Захарова: СМИ США делали вид, что якобы не знали об издевательствах Киева

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что Соединённым Штатам Америки постоянно демонстрировали, что Киев издевается над населением ДНР и ЛНР, но местные издания закрывали глаза на подобные происшествия.
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