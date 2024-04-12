Население карельского села Ведлозеро отстояло свой берег

Ведлозерцы объединились и не допустили захвата прибрежной территории Жители Ведлозера проголосовали на «Госуслугах» и в рамках общественного голосования повлияли на решение Министерства имущественных и земельных отношений РК.
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