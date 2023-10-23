Юрий СЕЛИВАНОВ Украина неотвратимо превращается в свалку взрывоопасного военного хлама, не имеющего практически никакой боевой ценности.
«Старьё берем. Примусы починяем…»
Комментарии
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Александр Салтановский
Расшифруй.
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5 д.
А Кудасов
Может не надо укров расстраивать такими разоблачениями. Наоборот бы что то. Да она сами не такие дураки, на это не следовало бы рассчитывать.
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5 д.
Балу -
Бандерлогам сейчас только одно поможет - суицид... И чем раньше - тем лучше...
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4 д.
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