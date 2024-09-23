Ничья «Спартака» и «Динамо», «Манчестер Сити» спасся на 98-й с «Арсеналом», 5:1 от «Барсы», «Милан» победил «Интер», Норрис выиграл в Сингапуре, Абаскаль прилетел в Москву и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» упустил победу над «Динамо» (2:2) на 94-й минуте. Тюкавин сделал дубль, Маухуба удалили за симуляцию – он получил две желтые за 3 минуты, выйдя на замену во 2-м тайме.