РПЦ призвала россиян не праздновать Хеллоуин

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Все эти привнесённые с Запада "праздники" типа дня св. Валентина и хеллуёвина - в первую очередь являются праздниками для торгашей, что продают всякую атрибутику, никакой положительно моральной или духовной нагрузки они не несут, а несут только нагрузку на кошельки лохов с неустоявшейся психикой, что эту муйню празднуют. Тех лохов, которые не то что не помнят, а тупо не знают СВОЮ историю, традиции и обычаи, если уж на то пошло и как обезьяны/попугаи копируют чужое.