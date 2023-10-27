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РПЦ призвала россиян не праздновать Хеллоуин

РПЦ призвала россиян не праздновать Хеллоуин

Не отмечать Хеллоуин призвала россиян Русская Православная Церковь. Этот праздник не несет никакой ценности для страны, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Все эти привнесённые с Запада &quot;праздники&quot; типа дня св. Валентина и хеллуёвина - в первую очередь являются праздниками для торгашей, что продают всякую атрибутику, никакой положительно моральной или духовной нагрузки они не несут, а несут только нагрузку на кошельки лохов с неустоявшейся психикой, что эту муйню празднуют. Тех лохов, которые не то что не помнят, а тупо не знают СВОЮ историю, традиции и обычаи, если уж на то пошло и как обезьяны/попугаи копируют чужое.
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