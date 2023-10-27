Не отмечать Хеллоуин призвала россиян Русская Православная Церковь. Этот праздник не несет никакой ценности для страны, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
РПЦ призвала россиян не праздновать Хеллоуин
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Все эти привнесённые с Запада "праздники" типа дня св. Валентина и хеллуёвина - в первую очередь являются праздниками для торгашей, что продают всякую атрибутику, никакой положительно моральной или духовной нагрузки они не несут, а несут только нагрузку на кошельки лохов с неустоявшейся психикой, что эту муйню празднуют. Тех лохов, которые не то что не помнят, а тупо не знают СВОЮ историю, традиции и обычаи, если уж на то пошло и как обезьяны/попугаи копируют чужое.
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