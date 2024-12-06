Шоу-бизнес: Снималась без одежды, родила сыну депутата и стала матерью одиночкой: За что хейтили Александра Бортич, и как она сумела добиться успеха

Одноклассники, насмехавшиеся над провинциалкой Сашей Бортич, вряд ли могли предвидеть такой поворот сюжета, - блондинка из белорусского города давно уже стала не просто настоящей москвичкой, но и одной из самых популярных, востребованных и привлекательных российских актрис.