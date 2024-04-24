Заявление Минобороны России .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчет «Бук-М2» группировки войск «Центр» отразил воздушную атаку ВСУ на Авдеевском направлении
- Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия Госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины
- При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства
Свежие комментарии