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Ким поманил пальцем – Трамп отодвинул Сеул: начинается новый корейский торг

Ким поманил пальцем – Трамп отодвинул Сеул: начинается новый корейский торг

Дональд Трамп – наиболее непредсказуемый иностранный лидер в современной истории. Никто не может заранее сказать, какое государство взбредёт в трамповскую голову прежде, чем американский президент войдёт войдет в Овальный кабинет в начале рабочего дня.

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