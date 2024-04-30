Попытка начать в Кишиневе судебный процесс против Гуцул окончилась неудачно

Заседание перенесли из-за отсутствия переводчика.В Кишиневе первое заседание суда, куда было передано дело против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, пришлось отложить из-за того, что не были представлены услуги переводчика.
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