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Неймар об «Аль-Хилале»: «Новый вызов. Конкуренция – это важно. Вот почему я перешел в эту лигу»

Неймар об «Аль-Хилале»: «Новый вызов. Конкуренция – это важно. Вот почему я перешел в эту лигу»

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов.

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