Moderna приступила к строительству первого фармацевтического завода в Китае

Американская биотехнологическая компания Moderna в понедельник начала строительство своего первого фармацевтического завода в Китае с предполагаемыми инвестициями в размере 3,6 млрд юаней (порядка $501 млн), пишет агентство Xinhua.
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