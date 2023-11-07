Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Moderna приступила к строительству первого фармацевтического завода в Китае

Американская биотехнологическая компания Moderna в понедельник начала строительство своего первого фармацевтического завода в Китае с предполагаемыми инвестициями в размере 3,6 млрд юаней (порядка $501 млн), пишет агентство Xinhua.

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