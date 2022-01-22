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Заболеваемость COVID-19 в РФ будет выше, чем во все предыдущие волны

Заболеваемость COVID-19 в РФ будет выше, чем во все предыдущие волны

Со мнением о том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет в конце января — начале февраля 2022 года, согласен кандидат медицинских наук, главврач лечебно-диагностического центра «Пигмалион» Павел Шумихин (Алтайский край).

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