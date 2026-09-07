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Китаевед объяснила, почему российский бизнес с трудом договаривается с китайским: надо понять «гуаньси»

Китаевед объяснила, почему российский бизнес с трудом договаривается с китайским: надо понять «гуаньси»

Разворот на Восток, который начался несколько лет назад, акцентировал внимание власти и бизнеса со всей страны на Китай.

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