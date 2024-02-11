Пушка Риссо, гол Ренато в домик вратарю, два ассиста Иносенсио: смотрите видеообзор матча «Понте Прета» – «Сан-Паулу»

Первый гол на 75-й минуте дальним ударом после подачи углового забил Габриэль Риссо, а точку в матче поставил Ренато да Силва, который отправил мяч в домик вратарю после перехвата в центре поля и контратаки.
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