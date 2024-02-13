Песков заявил о приглашении для главы Палестины Аббаса посетить Москву

РИА Новости/Стрингер Для президента Палестины Махмуда Аббаса действует приглашение посетить Москву, и российские власти надеются, что он приедет в удобное для обеих сторон время, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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