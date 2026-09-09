Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Россиян предупредили об опасности температурных перепадов

Россиян предупредили об опасности температурных перепадов

Резкие перепады температуры опасны для сердца. Об этом россиян предупредил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

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