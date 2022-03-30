Капитуляция или «хитрый план»? – Россия останавливает наступление на Киев

Елена Острякова. Россия сократит военную активность на черниговском и киевском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Елена Острякова. Россия сократит военную активность на черниговском и киевском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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