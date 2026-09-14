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Регионы России

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«Группа Астра» представила новую версию платформы Astra Automation 2.1

«Группа Астра» представила новую версию платформы Astra Automation 2.1

Компания «Группа Астра» объявила о выходе новой версии платформы централизованного управления автоматизацией ИТ-инфраструктуры Astra Automation 2.

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