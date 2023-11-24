Делаем торт без коржей и хлопот с тестом: достаточно уложить печенья слоями

Не обязательно тратить половину вечера на приготовление сладкого торта. В действительности, вполне возможно создать вкусный десерт, не прибегая к использованию духовки, без необходимости в миксере или коржах.
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