Омбудсмен Креминь заявил о переходе к "наступательной украинизации" в сфере языка

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о переходе республики к "наступательной украинизации" в сфере языковой политики из-за вступления в силу соответствующего закона.
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