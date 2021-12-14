Переговоры по рации дальнобойщиков: без знания «сленга» не разобраться

Имеющие в своём автомобиле реакцию могут в дороге настроиться на канал, где общаются дальнобойщики. Таким образом можно узнать о неприятностях на дороге - авариях, заторах и постах ДПС, а также просто прикоснуться к жизни людей, живущих за рулём.