ВИЗИТ КИМА ДОЛЖЕН ДАТЬ РОССИИ МНОГО ПОЛЕЗНОГО Лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию: его бронепоезд пересек государственную границу и движется в сторону Владивостока.
Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Что они предложат Украине?э интересней?
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16 час.
Владимир Соловьев
КОЛОНИЗАТОРЫ УЖЕ ИСПЫТЫВАЮТ ДЕВЯТИБАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И ПОХОЖЕ ОНО НЕ УТИХАЕТ И НЕ УТИХНЕТ, КАК ЭТОГО ЖЕЛАЕТ ЗАПАД!
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16 час.
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