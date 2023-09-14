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Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

ВИЗИТ КИМА ДОЛЖЕН ДАТЬ РОССИИ МНОГО ПОЛЕЗНОГО Лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию: его бронепоезд пересек государственную границу и движется в сторону Владивостока.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Что они предложат Украине?э интересней?
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16 час.
Владимир Соловьев
КОЛОНИЗАТОРЫ УЖЕ ИСПЫТЫВАЮТ ДЕВЯТИБАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И ПОХОЖЕ ОНО НЕ УТИХАЕТ И НЕ УТИХНЕТ, КАК ЭТОГО ЖЕЛАЕТ ЗАПАД!
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16 час.

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