Развитие молодежного сотрудничества: представители Дирекции ВФМ побывали в Кении с официальным визитом

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Представители Дирекции Всемирного фестиваля молодежи завершили официальный визит в Кению, где провели ряд встреч с представителями госструктур, международными организациями и крупными медиа-объединениями страны.
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