В России подорожают новогодние елки

Цены на деревья, согласно предварительным прогнозам, ожидаемо подрастут. Предприниматели, занимающиеся новогодними елками, планируют заготовить под этот сезон 55 тысяч деревьев только на землях государственного лесного фонда.
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