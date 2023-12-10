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В России подорожают новогодние елки

Цены на деревья, согласно предварительным прогнозам, ожидаемо подрастут. Предприниматели, занимающиеся новогодними елками, планируют заготовить под этот сезон 55 тысяч деревьев только на землях государственного лесного фонда.

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