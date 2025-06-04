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Царьград

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Карма в действии: дроппер из Читы вернёт пенсионеру 400 тысяч рублей, украденные телефонными аферистами

Карма в действии: дроппер из Читы вернёт пенсионеру 400 тысяч рублей, украденные телефонными аферистами

В Забайкалье прокуратура добилась необычного решения суда. Житель Читы, использовавшийся телефонными мошенниками как "дроппер" для обналичивания похищенных средств, будет вынужден возместить их пенсионеру.

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