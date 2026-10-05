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Царьград

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Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку

Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку

Евгений Наумов утром 5 октября сложил полномочия мэра Краснодара по собственному желанию, а временное исполнение обязанностей главы города передано его первому заместителю Дмитрию Васильеву.

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