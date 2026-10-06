Дрон-шпион преследовал русских туристов в отеле Батуми

В грузинском курорте Батуми дрон-шпион следил за русскими туристами в отеле Orbi. Гости пожаловались на коптер, подлетающий к окнам и записывающий видео.
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