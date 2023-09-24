Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Локо» проиграл «Зениту» 3 матча подряд, команда Семака – большой фаворит. Получите 2000 рублей за регистрацию от «Фонбет»

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 9-м туре чемпионата России. Команда Сергея Семака уверенно проводит последние матчи в РПЛ: 4 победы (из них три сухие, а четвертая – над «Спартаком») и ничья с ЦСКА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх