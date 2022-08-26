Краснокнижного котенка с гвоздями в кишечнике спасают в Приморье

В приморский центр реабилитации диких животных "Тигр" доставлен дальневосточный лесной котенок. Обследовав нового подопечного, специалисты обнаружили в его организме гвозди, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу центра.
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