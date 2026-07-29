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Владислав Овчинский рассказал о строительстве ЖК по реновации в Царицыне

Владислав Овчинский рассказал о строительстве ЖК по реновации в Царицыне

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Царицыно ЮАО строят ЖК по программе реновации площадью около 50 тыс .

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