Владислав Овчинский рассказал о строительстве ЖК по реновации в Царицыне

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Царицыно ЮАО строят ЖК по программе реновации площадью около 50 тыс .