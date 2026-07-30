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В Горловке из-за удара ВСУ погиб мирный житель

В Горловке из-за удара ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Горловке в ДНР после атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. Источник фото: Наталья Мущинкина «Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель», – написал Иван Приходько в своем канале на платформе «Макс».

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