В Горловке из-за удара ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Горловке в ДНР после атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. Источник фото: Наталья Мущинкина «Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель», – написал Иван Приходько в своем канале на платформе «Макс».
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