Фабрика «Галвент» в Балашихе наращивает производство систем вентиляции

На фабрике «Галвент» в городском округе Балашиха активно развивается производство систем вентиляции. Предприятие является крупнейшим в России производителем этой продукции, в том числе для гособоронзаказа.
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