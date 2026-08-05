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Фабрика «Галвент» в Балашихе наращивает производство систем вентиляции

Фабрика «Галвент» в Балашихе наращивает производство систем вентиляции

На фабрике «Галвент» в городском округе Балашиха активно развивается производство систем вентиляции. Предприятие является крупнейшим в России производителем этой продукции, в том числе для гособоронзаказа.

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