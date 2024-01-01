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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 43 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил выступать в нейтральном статусе 43 россиянам. В получении нейтрального статуса было отказано призерам Олимпийских игр по велоспорту на треке Анастасии Войновой и Марии Новолодской, трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову, а также победителю юниорского чемпионата Европы по велогонкам на треке в командном спринте Даниле Бурлакову.

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