Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 43 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил выступать в нейтральном статусе 43 россиянам. В получении нейтрального статуса было отказано призерам Олимпийских игр по велоспорту на треке Анастасии Войновой и Марии Новолодской, трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову, а также победителю юниорского чемпионата Европы по велогонкам на треке в командном спринте Даниле Бурлакову.