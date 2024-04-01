Lenta.ru рассказала об особенностях отдыха в Болгарии для россиян

Болгария и Румыния в скором времени войдут в зону Шенгена, соответственно, начнут выдавать краткосрочные визы для отпуска, что позволит гражданам иностранных государств находиться на территории этих стран какое-то время, пишет Lenta.
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