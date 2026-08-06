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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов об учебе в США: «Была задача – за полгода подготовиться к вступительному экзамену в университет. Занимался часов по 5 в день, у меня получилось»

Защитник « Калгари » Ян Кузнецов в интервью Спортсу’‘ рассказал о жизни и учебе в США. – Вы переехали в Северную Америку в 16 лет.

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