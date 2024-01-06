«Медуза-таксист» перевозит рыбку: удачное фото

Снимок стал одним из победителей конкурса фотографий издательства Королевского общества. Как путешествовать автостопом в глубинах океана? Если вы маленькая рыбка, можете оседлать медузу! Как раз такой случай удалось запечатлеть фотографу, документирующему одну из крупнейших миграций в мире.