Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ .
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