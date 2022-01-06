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Эксперты называют следующую постсоветскую республику, где вспыхнет «майдан»

Эксперты называют следующую постсоветскую республику, где вспыхнет «майдан»

На границах России создаётся искусственным образом напряжение. Ещё украинский кризис далёк от своей кульминации, найдено вроде как равновесие в Белоруссии, и сейчас рвануло в Казахстане.

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