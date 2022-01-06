Эксперты называют следующую постсоветскую республику, где вспыхнет «майдан»

На границах России создаётся искусственным образом напряжение. Ещё украинский кризис далёк от своей кульминации, найдено вроде как равновесие в Белоруссии, и сейчас рвануло в Казахстане.
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