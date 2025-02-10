Все идет «по плану»: власти отчитались об очередных отключениях ресурсов

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений Назаров и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщили, что система жилищно-коммунального коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме, однако цифры из их докладов говорят сами за себя.
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