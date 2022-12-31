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Тен Хаг о поиске нападающего в «МЮ»: «Нужно проявить креативность, возможно. Форварды стоят дорого, особенно зимой»

Тен Хаг о поиске нападающего в «МЮ»: «Нужно проявить креативность, возможно. Форварды стоят дорого, особенно зимой»

Эрик тен Хаг высказался о поиске нового нападающего для «Манчестер Юнайтед». «Это всегда непросто. Нападающие стоят дорого, особенно зимой.

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