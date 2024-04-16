Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пойманный украинский агент сказал, что действовал по указке главы СБУ

Пойманный украинский агент сказал, что действовал по указке главы СБУ

Задержанный ФСБ агент украинских спецслужб, подозреваемый в покушении на жизнь экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова признался, что действовал по указке руководства украинских спецслужб, куратор которой регулярно инструктировал его.

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