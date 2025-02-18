«Ауди» влетела под КАМАЗ на Бурнаковском проезде

Иномарку смяло после столкновения с грузовиком на Бурнаковском проезде в Нижнем Новгороде. Авария произошла сегодня, 18 февраля, около 6 часов утра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии